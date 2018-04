+11,9% pour les VUO de moins de 1 an

Mars 2018 Jan. à Mars 2018 Marque Volume % %Var Volume % %Var TOTAL MARCHE 74 704 100,00 -3,7 202 137 100,00 -4,2 MARQUES FR. 48 378 64,76 -5,3 132 517 65,56 -5,2 CITROEN 13 126 17,57 -2,8 35 489 17,56 -4,3 PEUGEOT 11 880 15,90 -4,1 32 643 16,15 -4,9 RENAULT 23 125 30,96 -7,3 63 696 31,51 -5,7 MARQUES ETR. 26 326 35,24 -0,5 69 620 34,44 -2,2 FIAT 5 928 7,94 -8,2 15 548 7,69 -5,0 FORD 4 253 5,69 +2,7 10 966 5,43 -1,0 IVECO 2 312 3,09 -4,1 6 196 3,07 -6,7 MERCEDES 3 946 5,28 -2,4 10 571 5,23 -4,3 MITSUBISHI 522 0,70 +4,6 1 431 0,71 +5,1 NISSAN 1 881 2,52 -1,1 5 075 2,51 -3,5 OPEL 1 317 1,76 +1,2 3 412 1,69 -3,4 TOYOTA 915 1,22 +11,7 2 479 1,23 +4,0 VOLKSWAGEN 2 873 3,85 +7,4 7 714 3,82 +4,2

Mars 2018 Jan. à Mars 2018 Marque Volume % %Var Volume % %Var TOTAL MARCHE 4 182 100,00 +13,3 11 158 100,00 +11,9 MARQUES FR. 2 223 53,16 +8,1 6 055 54,27 +10,2 CITROEN 459 10,98 +1,3 1 242 11,13 -0,6 PEUGEOT 365 8,73 +24,6 892 7,99 +7,5 RENAULT 1 397 33,41 +6,9 3 914 35,08 +15,2 MARQUES ETR. 1 959 46,84 +19,9 5 103 45,73 +14,0 FIAT 479 11,45 -3,0 1 387 12,43 +4,5 FORD 573 13,70 +39,8 1 388 12,44 +19,8 ISUZU 30 0,72 +57,9 62 0,56 +51,2 IVECO 50 1,20 -13,8 138 1,24 -6,1 JEEP 33 0,79 +32,0 88 0,79 +79,6 MERCEDES 126 3,01 +70,3 265 2,37 +23,3 MITSUBISHI 68 1,63 168 1,51 -2,3 NISSAN 146 3,49 +4,3 376 3,37 +4,2 OPEL 46 1,10 +91,7 112 1,00 +67,2 TOYOTA 97 2,32 -2,0 276 2,47 +10,4 VOLKSWAGEN 216 5,16 +37,6 686 6,15 +36,1

La baisse des immatriculations de VUL d’occasion est encore plus prononcée que celle qui touche les voitures particulières en ce début d’exercice. Avec 74 704 unités immatriculées en mars, il a fléchi de 3,7% par rapport au même mois de l’an passé. Le recul a touché principalement les marques hexagonales (-5,3%), en particuliers Renault (-7,3%), tandis que les marques importées ont mieux résisté (-0,5%).Les professionnels peuvent se consoler grâce à la belle dynamique affichée par le segment des VUO âgés de moins de 1 an (voir tableau ci-dessous), qui a progressé de 13,3 en mars, à 4 182 unités. Porté par l’Expert (+52,1%), Peugeot a signé le bond le plus significatif : +24,6%. Grâce aux Trafic (+9,4%) et Kangoo (+2,3%), Renault y est allé de sa hausse de 6,9%. La progression a été plus timide pour Citroën sur ce segment (+1,3%). Du côté des marques importées, les principales performances sont à mettre à l’actif de Ford (+39,8%), Mercedes-Benz (+70,3%) et Volkswagen (+37,6%).Avec 17 409 unités immatriculées, le segment des VUO âgés de 1 à 5 ans a reculé de 1,3%. Enfin, même symptôme que pour les VP, le segment des produits âgés de 5 ans et plus a subi un repli de 5,6% sur ce troisième mois, à 53 113 unités.Sur le premier trimestre 2018, il s’est immatriculé, soit une baisse de 4,2% par rapport à la même période de l’an passé. Le segment des VUO de moins de 1 an est pourtant en forme : +11,9%, à 11 158 unités, mais à seulement un peu plus de 5% des immatriculations totales. Renault y réalise la plus forte progression (+15,2%) sur trois mois avec près de 4 000 unités, soit une part de 35%.La tranche des VUO âgés de 1 à 5 ans accuse une baisse de 3,4%, à 47 054 immatriculations, et celles de produits âgés de plus de 5 ans est en recul de 5,4%, à 143 925 unités. Bien qu’en repli, ce dernier segment représente encore 71% du marché de la seconde main.