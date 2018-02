"Le PIB a enchaîné quatre années de hausse et le chômage est au plus bas depuis huit ans, ce qui aide à augmenter la confiance et à favoriser la consommation des familles", explique Tomas Herrera, directeur général de l'association de vendeurs de camions et automobiles Ganvam.

Plus de 101.600 véhicules neufs ont été vendus en janvier, un chiffre qui correspond aux niveaux atteints en 2008, quand la crise a commencé.Selon l'association Anfac, les ventes aux particuliers progressent de près de 16%, alors que les constructeurs se plaignent régulièrement de la fin des plans de prime à la casse pour les particuliers, qui freine les achats selon eux.Les ventes aux entreprises ont augmenté de 26,4% et celles aux sociétés de location de 24%, "car ces entreprises commencent à rénover leur flotte en prévision de la haute saison touristique", explique Anfac.Pour l'ensemble de l'année 2017, la hausse des ventes de voitures avait ralenti en Espagne, à 7,7% sur un an contre 11% en 2016.Côté production, l'Espagne est un poids lourd de l'industrie automobile européenne, deuxième constructeur derrière l'Allemagne. Le secteur représente plus de 10% de son PIB.