Envolée de Volkswagen et de Nissan

C'est un soulagement. « Les résultats posent de nouvelles bases solides sur le chemin de la reprise du marché automobile russe" se réjouit Joerg Schreiber, le directeur du comité automobile de l'Association of European Businesses (AEB) en Russie.En novembre 2017, les ventes de voitures neuves en Russie ont progressé de 15% à 152 000 unités le mois dernier. Au cumul des 11 mois, la croissance atteint 12%.En novembre, les modèles produits localement ont encore dominé le marché russe. La hausse des ventes a notamment profité au numéro un du marché Avtovaz, contrôlé par Renault et dont les ventes de ses Lada ont progressé de 14%. Volkswagen (+29%), Nissan (+28%) et Renault (+15%) ont également tiré leur épingle du jeu.Parmi les rares contre-performances, Hyundai a subi un recul de 3% de ses ventes.Le marché automobile russe, dans lequel les grands constructeurs mondiaux avaient massivement investi en période de croissance, a diminué de plus de moitié depuis son record de 2012.Sensible à l'évolution du taux de change et du pouvoir d'achat, il a particulièrement pâti de la crise causée par la chute des prix du pétrole et les sanctions liées à la crise ukrainienne. Sa reprise intervient au moment où l'économie russe renoue également avec la croissance après deux ans de récession.