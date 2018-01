Une taxe de 15% sur les véhicules importés pourrait changer la donne

Une reprise de la croissance de l'économie russe

19,5% de pénétration pour Lada

Est-ce vraiment une reprise durable? En Russie, les ventes de véhicules neufs légers et utilitaires ont augmenté l'an dernier de 11,9% en 2017 pour atteindre 1,59 millions d'unités, selon les chiffres publiés par les constructeurs réunis dans l'Association of European Businesses (AEB).Ce résultat marque un renversement de tendance, mais reste loin des trois millions atteints en 2012 qui plaçait la Russie au deuxième rang européen après l'Allemagne.Le marché russe reste ainsi à la cinquième place dans l’Europe continentale, derrière Allemagne, France, Italie et le Royaume-Uni."Cette année, pour la première fois, nous sommes dans l'impossibilité d'annoncer une prévision précise pour 2018", a admis l’AEB.Elle a justifié cette prudence par "l'incertitude" liée aux intentions du gouvernement concernant le niveau d'une taxe imposée sur les achats de véhicules importés qui pourrait atteindre 15% sur certains modèles.Le marché est très sensible à l'évolution des prix, dépendant des taxes, mais aussi de l'évolution du taux de change et du pouvoir d'achat. Il a particulièrement pâti de la crise causée par la chute des prix du pétrole et les sanctions liées à la crise ukrainienne.Alors que les grands constructeurs mondiaux avaient massivement investi en période de croissance, la marché a fondu de plus de moitié entre 2013 et 2016.Son rebond en 2017 va de paire avec la reprise de la croissance de l'économie russe après deux ans de récession.En 2017, les modèles produits localement ont dominé le marché russe. La hausse des ventes a notamment profité au numéro un du marché Avtovaz, contrôlé par Renault et dont les ventes de Lada ont progressé de 17% par rapport à 2016. Volkswagen (21%), Mitsubishi (45%), Honda (39%), Volvo (26%) et Peugeot (37%) ont entre autres affiché de fortes progressions.Nicolas Maure, président d'Avtovaz et directeur des opérations de la région Eurasie du groupe Renault, s'est réjoui auprès de l'AFP "d'une part de marché record pour Renault et pour Avtovaz dans les dernières cinq années".Lada garde la première place sur le marché russe avec une part de 19,5% pour les véhicules neufs légers et utilitaires.