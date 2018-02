Sous la présidence d’, délégué interministériel à la sécurité routière, le jury a dévoilé son palmarès et récompensé les six lauréats de cette seconde édition des prix de l’innovation Sécurité Routière.Parmi une cinquantaine de dossiers déposés, la DSR a distingué La Borne Responsable (borne de sensibilisation interactive à destination des enfants), Vigielent (application permettant aux conducteurs de véhicules lents ou encombrants de se signaler), Drive or Phone (une application paramétrable qui offre la possibilité de suspendre l'utilisation du téléphone au volant), Carfit (un boîtier connecté positionné sur le volant qui délivre un diagnostic de l’état du train roulant du véhicule), Ellcie Healthy (lunettes connectées préventives qui alertent sur des risques encourus au volant) et Effidrive (une plate-forme digitale de management de la sécurité routière pour les conducteurs de poids lourds, proposée par Michelin Solutions).Effidrive se décline en quatre modules : my inspection (validation de l’état du véhicule avant et après chaque trajet), my training (formations personnalisées grâce à la géolocalisation), my road challenge (rappels quotidiens des conseils jusqu’à leur mise en œuvre effective), et my motivation (suivi des performances des conducteurs et mise en place de challenges). Michelin précise que ce service est personnalisable par chaque entreprise qui l’utilise pour sa flotte.Devant le succès de cette édition, Emmanuel Barbe a d’ores et déjà annoncé que les prix de l’innovation Sécurité Routière seraient reconduits en 2019.