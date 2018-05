Le 3 mai dernier,, directeur commercial Groupe Renault, a récompensé les meilleurs concessionnaires de son réseau lors d’une cérémonie de remise de prix, désormais connue sous le nom de "Dealer Of The Year" ou sous l'acronyme "DOTY".Les lauréats des DOTY sont sélectionnés parmi leurs pairs sur la base de quatre critères : le volume de ventes de véhicules neufs, pièces de rechange, accessoires et contrats de service ; la rentabilité de leur affaire ; la qualité de service auprès des clients ; le respect des standards de représentation de la marque.Cette année, la France a obtenu 9 prix. Tout d'abord, un lauréat pour chacune des sept grandes directions régionales qui structurent le réseau :(Montrouge)(Pont à Mousson)(Warsemann Automobiles Bracieux)(Roanne)(Saint-Lô)(Avion)(Tulle).Notons que la concession de Bracieux obtient sa sixième récompense en sept ans !Par ailleurs, deux autres Dealer Of The Year ont été attribués :(Brignoles) DOTY & DOTY RS(Istres) EV DOTY.