Plutôt subventionner davantage l'électrique

C’est un constructeur champion du diesel et à l’origine du dieselgate qui le dit : "Nous devons interroger la logique et l'objectif des subventions au diesel". En l’occurrence, c’est Matthias Müller, grand patron du groupe Volkswagen qui le déclare dans un entretien au quotidien des affaires allemand Handelsblatt.Et de poursuivre : « L'argent pourrait être investi pour promouvoir des technologies plus respectueuses de l'environnement".Matthias Müller est le premier patron du secteur automobile à se déclarer en faveur de la fin de la fiscalité avantageuse sur le diesel proposée par plusieurs gouvernements européens, dont l'Allemagne. Depuis les années 1990, ces états encourageaient l’utilisation du gazole considéré à l'époque comme moins polluant que l'essence.La proposition, bien que formulée avec précaution, est d'autant plus significative que Volkswagen a dominé pendant des décennies le marché européen du diesel. Jusqu'à l'éclatement du scandale des moteurs diesel truqués en 2015, Volkswagen ayant manipulé ses véhicules pour les faire paraître moins polluants.Le groupe de Wolfsburg cherche depuis à se poser en futur champion mondial de la voiture électrique. Volkswagen a ainsi annoncé mi-novembre 2017 vouloir dépenser d'ici 2022 plus de 34 milliards d'euros dans la voiture du futur.En Allemagne, Volkswagen, mais aussi BMW et Ford, proposent depuis août des offres pour inciter les clients à acheter chez eux des véhicules plus propres.