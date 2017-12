"Tous les dirigeants exécutifs de Subaru vont volontairement rendre une partie de leurs salaires", a déclaré Yasuyuki Yoshinaga lors d'une conférence de presse à Tokyo.

Un impact financier de 150 millions d'euros

Comme Nissan, Subaru n’a pas respecté les règles imposées par l’administration japonaise. Ses dirigeants, qui reconnaissent leur défaillance, vont s’auto-punir.Ainsi, le PDG de Subaru a annoncé ce 19 décembre 2017, qu'il allait temporairement renoncer à son salaire, tout comme d'autres dirigeants du constructeur automobile japonais. C’est une manière de s'excuser du récent scandale d'inspections finales de véhicules non conformes selon les procédures japonaises.Les dirigeants exécutifs, y compris M. Yoshinaga, comptent renoncer à leurs salaires de décembre à mars prochain, c'est-à-dire jusqu'à la fin de l'exercice fiscal du groupe 2017/18.Subaru a dû rappeler le mois dernier 395.000 véhicules au Japon, en raison d'inspections finales effectuées par du personnel non certifié, pour un impact financier quantifié par le groupe à 20 milliards de yens (150 millions d'euros).Le constructeur a présenté les conclusions d'un rapport externe sur cette affaire et annoncé des mesures correctives pour éviter une répétition de ces dysfonctionnements, affectant uniquement le marché japonais.Cette affaire ressemble aux déboires de Nissan: pour des raisons similaires, il avait dû rappeler en septembre plus d'un million de véhicules produits et vendus au Japon depuis 2014.Nissan avait ensuite dû interrompre sa production dans le pays pendant environ deux semaines, entre fin octobre et début novembre, afin d'en finir avec ces mauvaises pratiques qui duraient depuis des années.