Symbole de la concentration ou encore de la mondialisation, le plus gros distributeur Mercedes-Benz en Allemagne se nomme Lei Shing Hong (LSH), groupe de distribution chinois établi à Hong Kong. Ce dernier n’est pas un inconnu Outre-rhin puisqu’il était déjà bien implanté dans le réseau de la marque à l’étoile suite au rachat de nombreuses filiales entre 2014 et 2015 . Le groupe distribue également la marque Allemande au Royaume-Uni depuis 2016. Il est à noter par ailleurs que le groupe Daimler a pris une participation de 15% dans le capital du groupe Lei Shing Hong il y a tout juste un an. Depuis août 2017, Till Conrad, qui a présidé Mercedes-Benz France de 2011 à 2013, est le directeur général de Lei Shing Hong.Actif en Allemagne via sa filiale Stern Auto, créée en 2015, le groupe Lei Shing Hong vient de faire main basse sur quatre sites de la marque à l’étoile (VP et VI) situés à Potsdam, Nauen et Ludwigsfelde, dans l’est du pays. Ces affaires représentent un volume 2 500 voitures neuves et d'occasion, pour un chiffre d’affaires de 100 millions d’euros.La filiale Stern Auto opère désormais en Allemagne via 22 points de vente situés dans les Land de Brandebourg, Mecklembourg-Poméranie occidentale, Saxe, Saxe-Anhalt et Thuringe. Il couvre toute la partie Est du pays.Le groupe Lei Shing Hong exploite plus de 200 concessions Mercedes-Benz dans le monde.