Les concessions belges suscitent décidément un intérêt considérable chez les gros groupes de distribution européens. Alors que les discussions vont bon train entre le groupe Alcopa et Van Mossel pour le rachat de la filiale de distribution Modis, le groupe suédois Anders Hedin vient de finaliser l’acquisition de cinq concessions Mercedes-Benz dans la région d'Anvers. Ces affaires ont représenté en 2017 un volume d’environL’opérateur suédois renforce donc sa position en Belgique puisqu’il s’était déjà porté acquéreur en 2017 de(Aalst, Eeklo, Gand-Zeehaven, Laethem-Saint-Martin, Ninove et Zottegem), des affaires qui étaient d’ailleurs convoitées par des groupes français.Le groupe Anders Hedin, qui distribuea généré en 2017 un chiffre d'affaires deLa Suède est plutôt bien implantée en Belgique puisque le groupe Bilia y est présent depuis 2016 avec BMW, suite au rapprochement initié avec le groupe Philippe Emond. Pour rappel, trois opérateurs français y sont également actifs : CAR Avenue (Mercedes-Benz, Smart, Nissan, Infiniti ), Maurin (Nissan et Mercedes-Benz) et PGA.