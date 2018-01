Les 10 modèles les plus immatriculés en France en 2017

Modèles Volume Ecart 1 Clio 407 497 -1,7 2 Mégane 364 319 -8,4 3 206 179 028 -4,9 4 C3 176 986 9,9 5 C4 164 761 2,8 6 Golf 161 470 -0,3 7 Twingo 160 318 -3,5 8 308 113 633 7,2 9 207 103 754 -3,1 10 Polo 102 945 1,9

Les 10 modèles d'occasion de moins d'1 an immatriculés en 2017

Modèles 2017 Ecart 1 Megane 27 533 -21,6 2 Clio 25 923 +31,9 3 Captur 22 213 +18,7 4 C3 21 525 +57,4 5 208 21 094 +0,5 6 308 19 320 -7,9 7 3008 17 784 +98,6 8 C4 16 870 +0,1 9 2008 16 541 -5,6 10 Kadjar 13 201 +8,7

On prend les mêmes et on recommence. Comme en 2016, les Renault Clio et Mégane sont restés en 2017 les véhicules d’occasion les plus immatriculés en France. Toutes catégories confondues, la Clio a conservé sa couronne avec un total de 407 497 unités, représentant 7,2 % du marché de la seconde main. La citadine de Renault devance la Mégane et la Peugeot 206. La Twingo a perdu trois places en un an. A noter que la Volkswagen Polo fait son entrée dans ce top 10, à la place de la 307.(toutes catégories d'âge confondues)Sur le segment des véhicules d'occasion âgés de moins d'un an, principalement commercialisés par les professionnels, la Renault Mégane conserve la première place. Elle devance la Clio et le Captur. Les principales progressions sont à mettre à l'actif du Peugeot 3008, qui fait une entrée remarquée dans le classement (+98,6 %), et de la Citroën C3, qui glane 5 places par rapport à l'an passé.