Le rapport annuel 2015 sur la démolition automobile vient tout juste d'être publié. Ces données, les plus récentes disponibles à ce stade, font état de diverses évolutions : le nombre total de véhicules pris en charge s'est ainsi avéré en baisse. Ce sont 1 016 326 engins qui ont été vus dans les centres en 2015, soit -6,3%. Les VP représentent une écrasante majorité :Leur poids moyen, en revanche, a légèrement diminué de 3,9% avec une masse de 1051,2 kilos. A noter en outre que: 287 hybrides et électriques ont été prises en charge, ce qui est peu, mais bien plus que les 72 enregistrés en 2014. Ce sont 214 Citroën Berlingo électriques qui se sont retrouvés à la démolition, mais aussi 26 Toyota Prius, 12 Renault Twizy...En attendant que les centres VHU traitent ces véhicules dits propres en masse, voici le palmarès des autos les plus fréquemment rencontrées dans les casses de France en 2015 :1) Renault Clio 1,prises en charge, 4,7% du total traité2) Peugeot 206,, 3,3%3) Renault Clio 2,, 3,3%4) Renault Mégane 1,, 3,2%5) Peugeot 306,, 3%6) Peugeot 106,, 2,8%7) Renault Twingo 1,, 2,6%8) Peugeot 205,, 2,5%9) Ford Fiesta,, 2,1%10) Opel Corsa,, 2%