Aléatoire, chronophage mais essentiel, l'état des lieux constitue une variable critique pour les sociétés de location comme pour les gestionnaires de flotte. En effet, l'oeil humain est loin d'être infaillible quand il s'agit de détecter les dommages sur une carrosserie, notamment si la luminosité, la météo et la poussière s'en mêlent, et surtout la faible propension du conducteur à déclarer les dégâts de lui-même. A la clé, un risque financier important en cas de sinistre non détecté.D'où l'intérêt de confier cette tâche à une intelligence artificielle. C'est l'ambition de, une start-up française qui a développé une technologie d'analyse et de traitement d'image permettant de réaliser un état des lieux carrosserie complet en quelques secondes, simplement en passant le véhicule dans un portique doté de scanners et caméras. Aussitôt, un rapport complet avec les photos des dommages est mis à disposition de l'opérateur., le porteur du projet, est l'invité de l'émission de notre partenaire AutoK7. Une interview à retrouver sur autoK7.press