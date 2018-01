Les ambitions chinoises de PSA mises à mal

L'Iran devance la Chine comme deuxième marché de PSA

Renault toujours devant

En apparence, les chiffres sont flatteurs. PSA annonce une forte accélération de ses ventes (+15,4%) avec une progression pour la 4ème année consécutive. Avec 3,632 millions de véhicules vendus (VP et VU) , il bat son record historique qui remontait à 2010 (3,602 millions d’unités). (voir tableau en fin d'article et l'évolution des ventes mondiales de PSA depuis 2000 en pièce jointe)A y regarder de plus près, les résultats sont à nuancer. En effet, ce score n’a été obtenu qu’en intégrant 403 993 Opel et Vauxhall vendus au cours des cinq derniers mois de 2017.A périmètre équivalent, avec ses trois marques Peugeot, Citroën et DS, le groupe ne progresse que de 2,6% à 3,228 millions de véhicules.Cette légère dynamique résulte essentiellement de la bonne performance de Peugeot (+ 10,4% à 2,119 millions d’unités dopé par l'Iran), qui contraste avec la chute de Citroën (-7,5% à 1,055 millions) et de DS (-38,5% à 52 860 unités).Sur son premier marché, l’Europe, il ne progresse que de 3,7% soit un peu moins que le marché, et dépasse tout juste les 2 millions d’unités. C’est Peugeot qui reste la locomotive (+6,5% à 1,117 million d’unités) alors que Citroën ne frémit que de 3% (785 662 unités).Le deuxième plus grand marché du groupe était en 2016 la Chine. En 2017, PSA y connaît un véritable effondrement tombant de 618 352 à 387 007 véhicules (chiffres pour la Chine et l’Asie du Sud Est), soit une dégringolade de 37,4%.Explication du constructeur : assainissement des stocks, reconstruction du réseau, concurrence exacerbée des marques chinoises. Consolation ou méthode Couée, le groupe dit observer les premiers signes de redressement commercial depuis juillet dans l'Empire du Milieu. Dans ce reflux chinois, Peugeot (-29,2% à 249 233 véhicules) résiste mieux que Citroën (-47,3% à 131 821 unités).Le groupe qui visait le million de ventes en Chine à l’horizon 2018 va devoir revoir ses ambitions.L’une des plus grandes satisfactions pour le groupe en 2017 vient d’Iran. Le groupe –encore essentiellement Peugeot- y a livré 444 600 véhicules à monter, ce qui fait s’envoler les ventes dans sa région Moyen-Orient et Afrique de 61,4% à 618 827 unités (dont 26 809 Opel). Le groupe a donc vendu plus de véhicules en Iran (qui devient son deuxième plus grand marché) qu’en Chine.Avec 3,63 millions de voitures particulières et utilitaires légers vendus l'année passée, PSA reste devancé par le groupe Renault (3,76 millions de véhicules) pour la deuxième année consécutive au classement des groupes automobiles français.Il est probable, qu'en 2018, lorsque sera intégrée dans les comptes une année complète de ventes d'Opel, PSA redeviennent le premier constructeur français.