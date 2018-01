Nissan

Le groupe Eden Auto vient de reprendre la concession Nissan Carliance, implantée à Chauray (79), ainsi que les agences de Thouars (79) et Fontenay-le-Comte (85). Ces affaires appartenaient à la famille Davignac. Elles avaient représenté en 2016 un chiffre d’affaires de 13,9 millions d’euros. L’opérateur multimarque représente déjà la marque nippone à Pau, Orthez (64), Tarbes (65) et Limoges (87).La marque au losange a confirmé ce mois-ci le rachat des trois concessions de Colmar, Sélestat et Saint-Louis , qui appartenaient au groupe Bader, par le groupe Hess. Ce dernier fait main basse sur 2 300 VN Renault (dont 1 150 à Colmar) et 530 Dacia (280 à Colmar).En janvier 2018, le réseau Suzuki s’est renforcé de trois nouveaux points de vente. Le groupe Eden Auto a ajouté le panneau au sein de son affaire Sud Pyrénées Auto, à Lons (64). La marque nippone est également représentée à Saint-Pol-sur-Mer (59), au sein de l’affaire Littoral Automobile (Marc Dewitte), ainsi qu’à Draguignan via l’entité Auto Services Varois AS 83, appartenant au groupe Maurin . Depuis novembre 2017, la marque Suzuki est également distribuée à Cherbourg via la société Ideal Auto, dirigée par Valery Lecoutour. En revanche, la marque nippone nous informe de la fermeture de la concession Continental Auto, dirigée par Thierry Hecquet, qui distribuait la marque au Havre. Celui-ci continue de représenter la marque nippone à Rouen.A noter, enfin, que Sébastien Faivre a repris fin 2017 la concession Saint-Christophe Automobiles située Fains-les-Sources (55), fondée et dirigée par Guy Janny. Cette affaire, qui représente les marques Suzuki et Seat (réparateur agréé Skoda) représente un volume de 120 VN. Le groupe Amplitude a repris en ce début d’année 2017 la concession JDA Motors, qui distribue Opel à Corbeil-Essonnes (91). Un an et demi après le rachat des affaires de Melun, Brie-Comte-Robert, Fontainebleau et Montereau en Seine-et-Marne au groupe Brunet , l’entité dirigée par Gérald Richard se renforce donc avec la marque allemande en Île-de-France. Le site de Corbeil-Essonnes devient une annexe de celui de Melun. Le groupe Baldassari s’est renforcé en fin d’année 2017 avec la marque coréenne en reprenant la concession de Fréjus, ainsi que l’annexe de Draguignan, qui appartenaient au groupe Maurin. Le groupe Baldassari conforte ainsi sa position avec Hyundai , dont il était en 2016 le premier distributeur dans l’Hexagone. Le constructeur nous informe également de l’ouverture du point de vente Trajectoire Automobiles à Bayeux (14), sous l’impulsion de Jean-François Evrard (groupe Polmar), ainsi que d’un site dédié à la réparation à Lannion (22), développé par Jaouen Automobiles.La marque nippone nous informe d’un changement d’opérateur sur les villes de Chartres et Dreux (28). Dans la première, Laurent Berteaux reprend le panneau au groupe JFC Motors. Dans la seconde, il succède à la SA Girodo. Dans ces deux villes, le groupe Berteaux distribue les marques Opel, Kia, Land Rover, BMW et Mini. Le groupe Duffort , premier représentant hexagonal des marques Jaguar et Land Rover, est désormais concessionnaire pour les deux marques à Chartres (28). Il opérait comme réparateur agréé sur la ville ces dernières années. Dans Paris (17e), le site Arc de Triomphe Auto a ajouté le panneau Jaguar à celui de Land Rover et Fiat.Daniel Bassora, qui représente Skoda et Seat à Dijon, a repris en ce début d’année la distribution de la marque Lotus dans la ville. Il s’agit du 14point de vente la marque sportive britannique en France et le premier en Bourgogne.