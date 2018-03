La marque coréenne nous informe de deux nouvelles nominations au sein de son réseau en février. Le groupe Gaist , qui représente déjà la marque à Rennes et Nantes, a été désigné distributeur et réparateur agréé Kia à Saint-Nazaire.A Guéret (23), Christophe Lavaud prend la suite de Jean-Louis Betaille à la tête de la concession Evolution 23.La concession Kia de Villefranche-sur-Saône, détenue par le groupe Vulcain, est désormais intégrée au sein de l’entité Lyon Elite Motors (à la place de Felix Faure Automobiles).Implanté dans l’Est via plusieurs marques (Hyundai, Ssangyong, Honda, Mitsubishi, Lotus, VPN), le groupe Théobald a pris l e panneau Subaru à Nancy, où la marque n’était pas représentée. A Cannes et Nice, le groupe Cavallari a repris les affaires Subaru Mozart Auto, qui appartenaient au groupe Sanchez. Ce dernier distribue les marques du groupe Fiat, ainsi que Mitsubishi et Mazda à Nice et Cannes.Enfin, le constructeur nous apprend sur Christian Rosselo a arrêté la distribution de la marque à Tours. Le panneau est donc libre dans la préfecture de l’Indre-et-Loire, au même titre qu’à Orléans, Amiens, Poitiers, Strasbourg, Brest et Quimper. Le groupe Peyrot a acté en janvier 2018 la reprise des concessions Renault et Dacia de Carcassonne et Limoux, qui appartenaient à Yves Mendegris. L’opérateur ajoute un volume de 840 Renault et 240 Dacia via ces deux sites. Le groupe Mendegris conserve la distribution des marques Honda et Hyundai à Carcassonne et dans le département de l’Aude.