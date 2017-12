Le groupe Lecluse, qui représente déjà Porsche à Orléans, Tours et au Mans (via un centre service), est depuis le 2 novembre 2017 le nouveau distributeur de la marque à Arpajon (91). Jean-Paul Lecluse a racheté la concession détenue par Jean-Claude Ravé. Les deux hommes se connaissent bien puisque le premier s’était déjà porté acquéreur, en 2016, de la concession Porsche de Tours appartenant déjà au second.En attendant l’ouverture d’un Mini Store à Béthune en 2018, le groupe Lempereur a, comme prévu dans sa feuille de route, ouvert sa concession Volvo au cœur de sa Cité de l'Automobile de Douai . Les marques Fiat, Alfa Romeo et Jeep s’y implanteront en 2018. Le groupe Rio, qui représentait ces dernières années la marque suédoise à Plérin (Côte Ouest Automobiles), a investi le 2 novembre sa nouvelle concession à Saint-Brieuc (22). En 2018, l’opérateur familial ouvrira son premier DS Store, toujours à Saint-Brieuc.Enfin, Mercedes-Benz nous informe que le groupe LG Automobiles, dirigé par Ludovic Garcia, a déménagé mi-novembre sa concession Monopole Automobiles (VP, VUL, Smart, PL) sur un nouveau site à Perpignan. Les groupes Paul Kroely Automobiles et Etoile du Maine ont tous deux ouvert un site relais service, respectivement à Obernai (67) et Saint-Cyr-sur-Loire (37).