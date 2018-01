Vers une cartographie haute définition

Pour se développer, le spécialiste de la cartographie interactive, Here (ex-filiale de Nokia), a besoin d'entraîner avec lui un maximum de partenaires , à la fois alliés financiers et clients.Après ses partenaires initiaux, les trois groupes constructeurs allemands (Audi, BMW et Daimler), il vient de séduire les équipementiers allemands, Bosch et Continental.Il a ainsi annoncé, ce 4 janvier 2017, que Bosch et Continental avaient acquis chacun 5% de son capital. Avec cette transaction, dont le montant exact n’est pas dévoilé, Bosch anticipe des synergies industrielles dans les services de données 4.0, notamment pour ses solutions smart-cities et smart-homes.La collaboration entre Bosch et Here portera sur l’ensemble des opportunités offertes par la plateforme de données ouvertes, allant ainsi au-delà du domaine de l’automobile.Pour Continental, l’investissement vise à combiner ses forces avec celles de Here dans les services de mobilité et de conduite autonome. Cette collaboration vise notamment à poursuivre les développements dynamiques pour les services de cartographie haute définition.Ces nouveaux investissements contribuent à l’émergence de technologies favorisant la disponibilité des données de cartographie de haute qualité.Les parts de capital respectives de 5% sont acquises auprès des investisseurs historiques, les constructeurs allemands.Here se dit également prêt à intégrer d'autres partenaires constructeurs et équipementiers.