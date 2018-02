Tous les scénarios semblent désormais envisageables pour accompagner la concentration qui s’accélère dans la distribution automobile. Après la prise de participation du groupe Bernard dans le groupe Tenedor , et celle du groupe Faurie au sein du groupe Gibaud , l’Autorité de la concurrence rapporte que deux gros opérateurs du top 100 ont décidé de se rapprocher.En effet, la holding François Mary et la société Tuppin automobiles ont signé en date du 9 février 2018 « un protocole de prise de contrôle de l'ensemble des sociétés d'exploitation détenues par la société Tuppin Automobiles par l'intermédiaire de la holding Tuppin-Mary (à créer),Cette prise de contrôle sera effective au plus tard début avril 2018 au bénéfice cette nouvelle holding. « Elle permettra un développement des groupes Tuppin et Mary par l'amélioration des synergies, des procédures et du back-office », souligne l’Autorité de la concurrence.Les groupes Mary (34de notre dernier top 100) et Tuppin (46) ont pour point commun d’être des représentants importants et historiques du réseau Peugeot. L’entité dirigée par François Mary distribue également Citroën et DS , tandis que David Tuppin commercialise les marques Citroën, Skoda, Hyundai et Isuzu.Les deux groupes opèrent sur deux territoires qui se complètent parfaitement, à savoir la Normandie pour le groupe Mary (Calvados, Manche et Orne), plus des sites en Eure-et-Loir et dans la Sarthe, et les Hauts-de-France pour le second (Pas-de-Calais, Somme, Aisne, Oise).En 2016, le groupe Mary a représenté un chiffre d’affaires deet le groupe TuppinAvec ce rapprochement, cette nouvelle entité pèse un