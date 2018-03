Ventes

AUDI AG En février Cumulé 2018 Évolution depuis

2017 2018 Évolution depuis

2017 Monde 130 950 +4.6% 280 050 +12.4% Europe 62 800 -5.4% 123 250 -3.9% Allemagne 25 952 -10.6% 48 971 -5.7% Royaume- Uni 6 107 +17.4% 17 917 +5.7% France 4 118 -21.5% 7 512 -22.2% Italie 6 196 +1.2% 10 226 -8.1% Espagne 5 401 +9.1% 10 350 +4.8% États-Unis 15 451 +12.4% 29 962 +11.2% Mexique 1 144 +5.3% 2 347 +6.8% Brésil 635 +0.8% 1 209 -17.5% Chine

(y compris Hong Kong) 39 364 +22.4% 100 329 +48.9%

Audi a livré 130 950 véhicules premium dans le monde en février 2017, enregistrant une progression de 4,6% par rapport au même mois de l’an passé. Deux marchés et deux modèles ont soutenu la croissance de la marque allemande sur ce mois :Audi indique que les modèles de la gamme Q représentent 37% des ventes mondiales du constructeur.« Avec la présentation de la nouvelle Audi A6, nous avons renouvelé notre gamme de modèles les plus luxueux et allons encore la développer. En effet, nous présenterons, cette année, les toutes nouvelles Audi Q8 et Audi e-tron », commente Bram Schot, membre du directoire Audi AG en charge des ventes et du marketing.En Chine, les livraisons se sont établies àL’Audi A4 y a enregistré un bond 67,6%, à 9 525 véhicules.Aux Etats-Unis, la marque aux anneaux continue de battre des records. Elle a livré 15 451 véhicules en février, soit une progression de 12,4%. Le Q3 (+46,1%) et le Q5 (35,7%) ont été ses deux principaux fers de lance. En Amérique du Nord, le constructeur allemand a livré 19 000 véhicules (+13,1%).En Europe, Audi a accusé un repli de 5,4% sur le deuxième mois de l’année, à 62 200 livraisons. La marque a principalement souffert sur son marché domestique, où les ventes ont reculé de 10,6%, à 25 952 unités.Sur deux mois, la marque aux anneaux a livré 280 050 véhicules dans le monde, soit une progression de 12,4 % par rapport à la même période de l’an passé. En Chine, Audi affiche un bond de 48,9 %, à 100 329 unités.