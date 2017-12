L’Observatoire Cetelem a mené une étude auprès de 10 600 possesseurs d’une voiture personnelle achetée neuve ou d’occasion au cours des cinq dernières années dans 15 pays du globe*. L’objectif de cette enquête était de mesurer la fidélité des automobilistes aux marques automobiles et d’observer les disparités des réponses entre les pays mais aussi entre les catégories d’âges (étude menée auprès des individus âgés de18 à 65 ans).Globalement, les automobilistes se jugent assez fidèles à leur marque. Ce taux de fidélité atteint 78 % au niveau mondial, avec un pic de 98 % en Chine, et un niveau plus faible au Royaume-Uni (60 %) et au Japon (58 %).

A la question « envisageriez-vous d’acheter la même marque lors d’un changement de véhicule », 77 % des possesseurs interrogés ont répondu par l’affirmative, avec un gros « OUI » au Mexique (90 %), au Brésil et en Chine (88 %), et un plutôt petit en France (66 %) et au japon (66 %).

Deux tiers des possesseurs ont changé de marque

Les jeunes infidèles

La LOA pour inverser la tendance

Conclusion de l’enquête : les automobilistes s’estiment fidèles à leur marque de voiture et ne souhaitent pas forcément en changer, or. Deux pays affichent des taux nettement supérieurs à la moyenne monde : le Royaume-Uni (43 %) et le Japon (50 %). Les Japonais se jugeaient pourtant comme étant peu fidèles ! Les Portugais (21 %), les Espagnols (23 %) et les Polonais (25 %) apparaissent comme les moins attachés à une marque.Pour expliquer ce choix, 26 % des sondés répondent qu’ils ont été conquis par un modèle d’une autre marque, 23 % qu’ils ont changé par curiosité ou parce qu’un autre constructeur proposait une offre plus intéressante.L’Observatoire Cetelem identifie d’autres motifs d’infidélité. Les services de mobilité (autopartage, covoiturage) en seraient une explication, notamment auprès des jeunes âgés de moins de 30 ans qui en sont les principaux bénéficiaires. « Ces services permettent de découvrir d’autres modèles, d’autres marques », indique Flavien Neuvy, directeur de l’Observatoire Cetelem. A la question, « est-ce qu’utiliser un véhicule en covoiturage pourrait vous inciter à acheter une marque que vous n’auriez pas pensé à acheter ? », 52 % des sondés ont répondu qu’ils étaient d’accord. En Chine et au Brésil, pays à forte densité de population, les taux atteignent respectivement 80 % et 70 %. En revanche, en Allemagne (24 %), les sondés se sont montrés en net désaccord sur cette question. Sans surprise, et les réponses sont relativement semblables dans les 15 pays étudiés,« Le prix moyen d’un VN en France se situe entre 23 000 et 25 000 €, de fait le degré d’exigence des automobilistes est très élevé », soulève Flavien Neuvy.Pour inverser la tendance et conserver les clients lors du changement de véhicule, l’Observatoire Cetelem indique queReste que ces formules n’affichent pas encore le même niveau de pénétration selon les pays. Si la LOA se révèle particulièrement dominante dans les pays d’Europe du Nord et en forte croissance en France, elle commence tout juste dans les pays du Sud et reste inexistante en Chine ou en Turquie.Enfin, 73 % des personnes interrogées dans les 15 pays ont indiqué qu’elles étaient sensibles aux efforts consentis par les marques en faveur de l’environnement. Les Chinois y sont particulièrement attentifs avec un taux de 95 %. Assez logiquement,. 89 % des Mexicains y sont favorables, et seulement 50 % des Français.*Afrique du Sud, Allemagne, Belgique, Brésil, Chine, Espagne, Etats-Unis, France, Italie, Japon, Mexique, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Turquie.