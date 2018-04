Notifié en janvier 2018 sur le site de l’Autorité de la concurrence, le rachat des concessions Citroën du groupe Herber à Forbach, Sarreguemines et Saint-Avold par CAR Avenue est désormais effectif. Ces affaires intègrent la structure juridique d’Oblinger Lorraine.La marque nous informe également que la société Etablissement Carrel, dirigée par Christian Carrel, et qui représente Citroën à Bellegarde (01), a été reprise par l’entité PCG Financière Automobile, dirigée par Pierre Ginot. Ce dernier est déjà concessionnaire Citroën à Cessy (01). Dans le cadre de cette opération, le site de Bellegarde ne conserve que son statut de réparateur agréé.Depuis le 3 avril 2018, le groupe Neubauer a résilié son contrat pour la concession Peugeot de Paris 17ainsi que sa succursale d’Asnières. Le groupe familial n’est donc plus présent dans la capitale avec la marque au lion, mais continue d’y distribuer les marques BMW, Mini, Volkswagen, Volvo, Fiat, Alfa Romeo, Nissan, Jaguar et Land Rover, Ferrari, Maserati et Lamborghini. Le groupe Neubauer représente toujours Peugeot à Saint-Brice-sous-Forêt (95) et Chambly (60).Le groupe Porte Dauphine, dirigé par Jean-Luc Sayah, arrête la distribution de Land Rover sur la ville de La Roche-sur-Yon, via sa concession Premium RCO. Le site Ford Baudry Automobiles, qui appartient au même groupe, a été désigné réparateur agréé Jaguar Land Rover sur la ville.Le groupe Grim, dirigé par Marc Grégoire, ajoute le panneau Jaguar à sa concession Land Rover et Ford de Béziers.La marque coréenne nous informe de l’ouverture de la concession Littoral Vendée Automobiles au Château d’Olonne (85) par Jean-Baptiste Lecomte. Ce dernier représente déjà Kia à Challans et à La Roche-Sur-Yon.Le site Auto Vienne Développement de Bourgoin-Jallieu (38), jusqu’ici réparateur agréé, devient distributeur pour la marque nippone. La concession est dirigée par Charles-Henri Thomas. Ce dernier représente également les marques Kia, Land Rover et Volvo à Vienne.Comme nous l’avait révélé Jean-Paul Lempereur début février, et confirmé depuis par nos confrères du Journal de l’Automobile, le groupe va distribuer Mazda via deux points de vente à Béthune et Douai. Le groupe Bauer Paris vient d’ouvrir à Roissy Charles de Gaulle le 44terminal Audi en France. Cet écrin de 4 700 mexpose 15 véhicules neufs, dont 3 modèles Audi Sport, plus de 90 véhicules Audi Occasion :plus sur deux étages et propose un atelier Audi Service, une agence Audi rent, deux Customer Private Lounge et prochainement une station Audi Service.