Le groupe JMJ Automobiles, dirigé par Jean-Marc et Jacques Dubois, a repris la concession Citroën de Chaumont (52). Cette affaire, qui a représenté en 2016 un chiffre d’affaires de 7,5 millions d’euros, était détenue par Martial Miquee. Implanté dans le Doubs, en Côte D’or, Haute-Saône, en Saône-et-Loire et dans le Jura, le groupe familial pose un premier pied dans le département de la Haute-Marne.Le constructeur confirme que le groupe Sofida , dirigé par Xavier Dubois et Carmelo Insacco, est le nouveau distributeur de la marque dans la ville de Saint-Omer. L’opération avait été notifiée sur le site de l’Autorité de la concurrence en novembre dernier. Dirigée par François Galamez, cette affaire avait représenté un chiffre d’affaires de 17,6 millions d’euros en 2016.Le groupe Rouyer, qui représente déjà Kia à Limoges et Angoulême, vient d’ajouter le panneau au sein de sa concession Ital Auto 49 d’Angers (avec Fiat, Jeep et Abarth). La marque coréenne était auparavant distribuée par le groupe Boucher au sein de la société Danube Automobiles (dévolue à Skoda désormais).Le groupe Berbiguier, dirigé par Christophe Cyrille, a ouvert un site secondaire Kia à Carpentras. L’opérateur distribue la marque à Pertuis et Cavaillon. Le constructeur nous informe également que le groupe Maurin a ouvert un centre de réparation à Briançon (Carauto Services). Enfin, le groupe Priod a ouvert à Strasbourg un site Redcube, répondant aux nouveaux standards. Le groupe Andreani a fait de même à Colmar.Le groupe dirigé par Franck Bader a fermé en mars ses agences de Sélestat (67) et de Saint-Louis (68).