Les députés ont toujours le dernier mot par rapport aux sénateurs, certains risquent de s'en mordre les doigts. Le député Joël Giraud, rapporteur général du projet de loi de finances 2018 à l'Assemblée, a d'ores et déjà annoncé dans un rapport qu'il souhaitait voir rétablis les malus qu'il avait lui-même inventés, sans doute sur commande du gouvernement. Les sénateurs, plus particulièrement Albéric de Montgolfier , avaient rayé d'un trait de plume le malus pour les VO de plus de 10 CV et celui destiné aux véhicules de plus de 36 CV . Pour deux raisons différentes. Pour le malus lié aux VO,. Concernant le malus pour les VN et VO de sport, le sénateur n'y voyait en revanche qu'uneLe message n'a semble-t-il pas été reçu à l'Assemblée. A l'occasion d'un énième rapport déposé le 14 décembre, Joël Giraud s'est empressé de proposer le rétablissement des articles créant ces nouveaux malus : "Le rapporteur général est favorable au rétablissement du présent article. Il estime nécessaire de revaloriser la présente taxe afin d'inciter également les acheteurs de voitures d'occasion (...) à effectuer des choix cohérents avec les objectifs de lutte contre la pollution de l'air..." Le député n'aborde en revanche à aucun moment la question de l'étude d'impact !De la même manière, Joël Giraud insiste pour taxer les voitures de sport, quels que soient leurs propriétaires. Car celles-là sont des "biens ostentatoires de richesse" qui ne méritent donc pas "de réduction fiscale injustifiée" selon ses écrits...