La marque Kumho sera naturellement conservée

En pleine dérive financière, le fabricant de pneumatiques coréen Kumho, créé en 1960, est proposé sur le marché depuis début 2017. Très tôt, le manufacturier chinois Qingdao Doublestar, fondé en 1996, s’est positionné pour prendre une participation majoritaire dans Kumho, mais les syndicats ont longtemps résisté. Puis en septembre 2017, Qingdao Doublestar a renoncé à son offre construite avec la KDB (Korea Development Bank) pour prendre 42% des parts de Kumho, moyennant 0,7 milliard d'euros. Les négociations se sont néanmoins poursuivies et la transaction a finalement abouti, avec 60 % de votes positifs des syndicats et pour un montant revu à la baisse, de l’ordre de 500 millions d’euros.On peut estimer qu’il s’agit d’une belle opération pour Doublestar, spécialisé dans les pneus camions et bus, qui s’offre ainsi une expertise reconnue en pneus tourisme, comme en témoignent les nombreuses homologations en première monte de Kumho (Hyundai, BMW, Renault, Volkswagen, etc.). En achetant un manufacturier plus important que lui (Kumho était le 14ème manufacturier mondial en 2016 avec une part de marché estimée à 1,6 %), Doublestar change donc de dimension, sur son marché domestique comme à l’échelle internationale. Notons que Kumho s’appuie déjà sur trois usines en Chine (Nanjing, Tianjin, Changchun). Dans un premier temps, la direction de Qingdao Doublestar annonce sans surprise que les produits Kumho resteront commercialisés sous ce nom, en origine comme en remplacement, et que le management du groupe n’est pas remis en question. Toutefois, il sera déterminant de redresser les comptes de Kumho, qui traîne une dette abyssale. C’est le principal risque de cette opération de croissance de Doublestar.