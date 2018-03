Depuis cette année, le groupement Opel forme des vendeurs pour le réseau de distribution dans le cadre de la GNCO académie. La première promotion, composée de huit candidats, s’était réunie le 22 janvier 2018 à Versailles, au sein des locaux du GNCO, pour une première session organisée par le cabinet Auto Consultant.Début mars, six stagiaires ont reçu leur diplôme des mains Laurence Waldmann et Marc Bruschet, membres du bureau. Un contrat CDD de six mois leur a été proposé à l’issue de cette formation, qui sera suivi d’un CDI.Les stagiaires ont alterné les formations théoriques (14 jours au total) auprès des différents partenaires du groupement ainsi que les expériences au sein des services de la concession.Eric Champarnaud (C-Ways) est intervenu pour présenter le secteur et les acteurs du marché automobile en France. Rémy Bertin et Bertrand Ricq (groupe Argus) ont apporté leur expertise sur l’utilisation des outils digitaux et des réseaux sociaux. Jérémie Ruet (Opel Financial Services) a présenté aux stagiaires les caractéristiques et subtilités liées aux produits de financement (services & assurances. Enfin, Arnaud Sanchez (groupe Argus) les a initiés aux outils VO et aux valeurs de la cote Argus.Selon les demandes formulées par le réseau, la prochaine promotion sera consacrée au profil réceptionnaire ou au profil vendeur.