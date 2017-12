Panorama du marché de l'occasion électrique en France et en Europe avec les intervenants suivants : Pierre Nordmann, responsable données et valorisation du Groupe Argus, et Antoine Piombino, fondateur d'Autovisual.Le face à face des constructeurs sur les véhicules électriques d'occasion, avec Thomas Chrétien, directeur VE et écosystème de Nissan, Nicolas Lemaignen, directeur du VO France de Renault, Sandrine Dargaud, BMW i Manager et Sébastien Frezza, responsable du service VO du groupe BMW Group France.Nous passons de l'autre côté de la barrière et nous donnons la parole aux distributeurs automobiles sur les véhicules électriques d'occasion.Les intervenants sont Miguel Ganhao, directeur de la concession Renault Jean Rédélé de Brie-Comte-Robert (groupe Lamirault) et Frédéric Fraquet, responsable des ventes du groupe Duffort.Afin de parler des véhicules électriques d'occasion, nous avons accueilli sur scène un autre acteur majeur du marché. Patrick Grondin, directeur de l'exploitation et des ventes de véhicules d'occasion chez Véhiposte.au sein de sa flotte.