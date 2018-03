Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Pour introduire ce 14e Club Argus, le groupe dévoile les résultats de son enquête réalisée auprès de 25 groupes de distribution (représentant un volume de 220 000 VO), qui exposent leur stratégie en matière de vente aux marchands.La première table ronde du Club Argus a réuni Olivier Varlez, président du conseil d’administration des Grands Garages du Sud et Julien Mongis, directeur exécutif stratégie VO et directeur général VO3000 du groupe Parot. Ces deux intervenants ont exposé deux approches différentes, l’un plébiscitant la vente de VO aux marchands et l’autre, la vente aux enchères.La deuxième table du Club Argus a rassemblé les marchands dont David Rairolle, directeur de VPN Autos, Xavier Meney, directeur commercial de ATB Auto et Damian Ciesielczyk, directeur général de EDP Auto. Ils ont mis en évidence le basculement du marché de l’occasion en faveur du BtoBtoC. Une mutation qui impose le développement de nouveaux outils et services.La dernière table ronde a eu pour objectif de sonder les meilleures pratiques des sociétés d’enchères, soit les opérateurs de ventes volontaires, avec indicateurs de croissance à l’appui. Les enchéristes présents étaient donc Thierry Combabessou, responsable du développement Vpauto, Guillaume Arnaune, directeur de Toulouse Enchères Automobiles, et Olivier Fernandes, directeur général France de BCAuto.Nous vous remercions pour votre fidélité. Rendez-vous au prochain Club Argus qui se déroulera le 14 juin 2018 à Paris et qui aura pour thème les VO petits prix et prix intermédiaires.