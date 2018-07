Première partiePour introduire l’évènement, les analystes du groupe Argus ont réalisé une étude qui passe au crible le marché des véhicules d’occasion âgés de plus de cinq ans ainsi que les performances des professionnels sur ce segment, trop longtemps délaissé par les distributeurs. L’analyse proposée par Autovisual a permis de visualiser le profil des annonces de VO de plus de 5 ans dans les autres principaux pays européens.Deuxième partieMalgré une mise en place compliquée, la prime à la conversion fait désormais partie du quotidien des professionnels du véhicule d’occasion. Ce 15e Club Argus arrivait à point nommé pour dresser un bilan du dispositif, à travers le ressenti de deux professionnels et l’analyse du CNPA.Troisième partieEdouard Colin, dirigeant du groupe Colin, dévoile les contours de sa nouvelle plateforme Youpicar, dresse un premier bilan d’étape et évoque les perspectives de développement de sa marque.Quatrième partieJonathan Tuchbant (Club Identicar) présente sa nouvelle offre VO à destination des distributeurs.Cinquième partieSébastien Frezza, responsable des ventes d'occasion, BMW Group France a décrypté les raisons qui ont motivé le groupe à élargir très significativement les labels BMW Premium Selection et MINI Next.Sixième partieSerge Habrant, vice-président de l'activité VO France de PSA, est intervenu pour présenter les profondes réflexions qui animent le groupe, et notamment la marque Citroën, sur le VO en général et les segments de marché des prix intermédiaires.