Une Kwid électrique à 8000 dollars

La Valeo Car à 7 500 dollars

Pékin veut des voitures électriques qu’il encourage par ses réglementations. Les chinois, eux, veulent des voitures accessibles, donc à bas coût. L’avenir est donc aux voitures électriques low cost. Mais pourront-elles satisfaire à la fois les consommateurs chinois et les consommateurs occidentaux?Le voiture électrique low cost est de petite taille. General Motors a ainsi annoncé au cours de l’été 2017 les premières ventes sur le marché chinois de la Baojun E100. Ce véhicule électrique à deux places offre une autonomie de 155 kilomètres, pour un prix de 35.800 yuans (environ 4.600 euros), en prenant en compte les aides gouvernementales chinoises.Renault, de son côté, va lancer sur le marché chinois une petite voiture 4 places, équivalent électrique de la Kwid, "ultra-low cost" commercialisée en Inde et en Amérique du Sud.Construite en co-entreprise avec Nissan et le constructeur chinois Dongfeng, elle devrait être vendue 8.000 dollars, selon les indications fournies par Carlos Ghosn.Par comparaison, la Zoé de Renault se vend à partir de 23.700 euros, hors bonus gouvernemental de 6.000 euros en France.Pour sa part, la "Model 3" de Tesla, la berline censée démocratiser l'accès aux voitures haut de gamme du constructeur américain, est vendue à partir de 35.000 dollars, avec une autonomie théorique de 300 kilomètres.Dans ce contexte, l’initiative de Valeo mérite attention. L'équipementier a présenté au salon de l'électronique grand public (CES) de Las Vegas un démonstrateur de petite voiture urbaine de 2 places 100% électrique, dotée de 100 kilomètres d'autonomie et d'une vitesse de pointe de 100 km/heure. L'originalité de la formule repose sur l'emploi d'une batterie de 48 volts (contre 400 volts pour la Zoe).Les systèmes basse tension n'imposent pas les mêmes exigences de protection et peuvent être 20% moins chers que les systèmes actuels.Cette voiture, pour laquelle Valeo doit encore trouver un constructeur partenaire pourrait être vendue 7.500 euros. En Europe, ce type de véhicule à faible autonomie et à bas coût pourrait représenter une solution pour de futurs robots taxis.Si Valeo, Renault et GM ciblent le marché chinois, c'est que l'ex-Empire du Milieu est devenu l'Eldorado de la voiture électrique du fait de la politique volontariste du gouvernement de Pékin.Ce volontarisme chinois pourra-t-il servir de catalyseur pour lancer la voiture électrique de masse sur l'ensemble de la planète? C'est le pari que font beaucoup d'industriels.