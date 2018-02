L'Opel Corsa, actuellement produite à la fois en Espagne et en Allemagne, n'aura bientôt plus grand chose d'allemand : l'usine de Saragosse, qui accueille déjà la fabrication des Opel Mokka X, Crossland X, Corsa et de la Citroën C3 Aircross,: "Il s'agit d'une étape importante pour l'usine de Saragosse, qui marque le début d'une nouvelle ère" s'enthousiasme dans un communiqué Michael Lohscheller, le patron d'Opel. Saragosse et son usine viennent en effet de signer un accord de compétitivité , lequel prévoit un gel des salaires pendant 3 ans en échange de l'assurance d'avoir des véhicules à fabriquer en grand nombre pour les années à venir.; d'après le constructeur, cela fera de Saragosse la première usine du groupe à produire un modèle totalement électrique.L'Opel Corsa est fabriquée à Saragosse depuis sa première génération apparue en 1982. Plus de 10 millions de Corsa y ont été produites à ce jour.. En France, la Corsa a souffert. En dépit de ventes en progression de 12,6% l'an dernier, l'Opel a dégringolé au 20e rang du classement français avec 22 951 immatriculations.