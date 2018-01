A compter du 1er février 2018, Lucie Vigier est nommée directrice corporate finance et trésorerie pour le Groupe PSA. Elle sera rattachée à Jean Baptiste de Chatillon, directeur financier et membre du conseil de direction.Lucie Vigier a rejoint PSA en 1990. Depuis 2012, elle est en charge de la direction corporate finance. « Avec des réalisations remarquables », selon un communiqué du groupe.Elle a ainsi contribué au plan Back in the Race à travers la vente d’actifs majeurs (CITER, GEFCO, SCEMM, PMTC…) et au plan Push to Pass, à travers l’acquisition d’activités nouvelles et stratégiques dans la mobilité et autres domaines (mise en place de co-entreprise avec SAIPA, Nidec, Eysa, acquisitions de Mister Auto, Aramis auto, Travelcar, Autobiz, Free2move, AutoAvaliar,…).Dans ce nouveau poste, Lucie Vigier sera également en charge des relations bancaires et du financement de PSA.Elle succède à Laurent Fabre qui devient à la même date délégué aux institutions publiques.