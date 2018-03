L’évènement du numéro du 15 mars 2018 consacre six pages à la Toyota Yaris, qui a été sacrée, en 2017, voiture la plus produite de France pour la quatrième fois en cinq ans.Dans ce numéro, vous retrouverez également l’interview de Rémi Cornubert, senior partner chez Advancy. Figure reconnue du consulting automobile, il a récemment rejoint le cabinet pour y développer la practice Future Mobilities, avec un « s » signe des temps. Le salon de Genève 2018 fut l’occasion d’évoquer certains thèmes du secteur, comme le dieselgate, l’électrification, l’essor des constructeurs chinois, etc.Le dossier villemettra l’accent sur les enjeux suivants : poussée par la notoriété de l’île de Ré et par l’importance des festivals, La Rochelle se pare d’une image de ville riche. La réalité est plus nuancée. A part le tourisme, l’économie n’est pas portée par de grands acteurs et le pouvoir d’achat reste assez moyen.Et enfin, une saga du groupe Hacquart, une enquête sur les équipementiersMichelin, Plastic Omnium, Valeo et Faurecia, ou encore les statistiques du marché automobile français de février 2018 complètent ce numéro.Assurez-vous de ne rien manquer de l'actualité du monde automobile et de bénéficier de toute l'information utile pour votre activité professionnelle.Pour s'abonner à L'argus édition Pro cliquez ici