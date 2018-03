Les premiers véhicules chinois distribués en France devraient être badgés Link & Co, selon toute vraisemblance. L'entreprise chinoise, propriété de Geely qui détient aussi Volvo, a fait savoir le 26 mars dernier que ses SUV 01 et 02 seront produits sur les mêmes chaînes que le Volvo XC 40. Soit à Gand, en Belgique. Les trois véhicules partageront la même plateforme : "Cela nous permet d'avoir une usine à un coût réduit, les adaptations seront minimes" a expliqué Alain Visser , vice-président du marketing de Lynk & Co à la télévision belge.A l'occasion de la présentation du 02, Lynk & Co a fait savoir que la fabrication ne démarrerait pas avant fin 2019 :a encore souligné Alain Visser. C'est selon lui pour cette raison que les véhicules de Link & Co seront produits l'an prochain, et non cette année.La société chinoise a cependant déjà des idées bien arrêtées sur la forme première que devrait prendre son réseau européen.Les sites devraient prendre la forme d'une boutique plus que d'une concession, puisque Link & Co les annonce dans "des quartiers centraux, à la mode".Paris, voire Rome ou encore Milan ne semblent donc pas faire partie des priorités de Link & Co. La marque indique qu'un site Internet viendra en support ou en complément des boutiques situées en Europe,. En outre, Link & Co a la volonté de procéder à un "offline tour de pop-up stores qui visitera bien d'autres villes chaque semaine".