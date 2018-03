Acquisition dans la région d’Anvers

La division automobile du groupe D’Ieteren , qui importe les marques du groupe Volkswagen en Belgique, a représenté un chiffre d’affaires de, soit une progression de 6 % par rapport à 2016. Le groupe attribue cette performance à la progression des volumes sur un marché solide et à un effet prix/mix favorable (plus de SUV). Le chiffre d’affaires de l’activité véhicule neuf s’est établi à 2 905,1 millions d’euros (+6,3%), auquel s’ajoutent ceux des activités occasion (66,3M€), après-vente (82,3M€), pièces de rechange (183,8M€) et D’Ieteren Sport (28,1M€).Le résultat ajusté avant impôts de l’importateur s’est élevé à 98,2 millions d’euros, en hausse de 16,6 %.D’Ieteren Auto a livré un total de(utilitaires compris), en progression de 2,2 % par rapport à l’exercice 2016. Sa part de marché a affiché. Volkswagen a été la marque la plus touchée puisque sa part de marché est descendue sous la barre des 10 % l’an passé, pour se situer à 9,42 %, soit un repli de 0,74 point. Audi est resté stable autour de 6,2 % du marché, de même que Skoda (3,6 %), tandis que la part de Seat a progressé de 0,16 point, pour se situer à 1,4 %. La part de marché de D’Ieteren Auto dans le segment des véhicules utilitaires légers a atteint 10,7 % en 2017 (+0,7 point).« Le nombre total de véhicules neufs livrés a augmenté sous l'impulsion d'un marché des voitures neuves en léger redressement et par le gain continu de parts de marché dans un marché des véhicules utilitaires légers porteur », analyse l’importateur, qui anticipe toutefois un marché automobile belge en « léger repli en 2018 après quatre années placées sous le signe de la croissance ».D’Ieteren Auto entend maintenir les volumes à un niveau stable « grâce à des initiatives commerciales et au lancement de nouveaux modèles ».Par ailleurs, l’opérateur a finalisé en janvier, ainsi qu’une carrosserie multimarque au nord de la région d'Anvers.