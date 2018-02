Depuis le 1er février 2018, Marc Meurer est le nouveau directeur général de Porsche France. Il succède à Marc Ouayoun , qui a pris la présidence de Porsche Cars au Canada le 1er janvier 2018.Marc Meurer est diplômé d’HEC et a intégré le groupe Renault en 1993. Après différents postes terrain et marketing en France et en Autriche, il est nommé, en 1998, directeur marketing en Hongrie puis au Portugal en 2000. En 2008, il prend la direction marketing internationale produit pour le segment A chez Renault.Il intègre Volkswagen Group France en 2010 en tant que directeur du marketing de la marque Volkswagen. Depuis juin 2015, il était directeur de la marque Audi en France.Marc Meurer reportera à Barbara Vollert, vice-présidente Porsche AG de la région Europe.Il cumulera, comme Marc Ouayoun précédemment, les fonctions de directeur général de Porsche France et de président de Porsche Distribution SAS, la filiale qui regroupe les activités de distribution de la marque sur l’ensemble de ses six sites en Ile de France. Il sera également directeur du Porsche Experience Center au Mans.« Le lancement du nouveau Porsche Cayenne, la digitalisation de l’entreprise, la préparation de l’arrivée du premier modèle Porsche 100% électrique, mais également le déménagement du siège social de la marque, prévu au cours du second trimestre 2018, sont autant de projets ambitieux et bénéfiques qui attendent le nouveau directeur général de Porsche France », rappelle la marque.