Le premium, tout le monde en rêve, et pourtant... Les chiffres globaux n'ont été guère flatteurs l'an dernier sur le marché français du véhicule neuf :, sachant que le périmètre retenu par L'argus est le suivant : Mercedes, Audi, BMW, Porsche, Lexus, Infiniti, Alpine, DS, Volvo, Land Rover, Jaguar, Maserati, Mini et Tesla.Marque par marque, tout le monde n'a évidemment pas connu le même destin. Carton plein pour Mercedes, Lexus, Mini et Tesla qui ont vu leurs ventes progresser plus que le marché. Un destin que n'ont pas connu Audi, BMW, Porsche, et Volvo, avec des immatriculations certes orientées à la hausse mais inférieures à la progression globale du marché. D'autres marques ont enfin perdu du terrain en 2017 : Infiniti, DS, Land Rover, Jaguar et Maserati.Infiniti a vu ses deux modèles stars souffrir : -47% d'immatriculations sur le Q30, -60% sur le Q50. Land Rover a aussi vu l'Evoque reculer de 19,1%, ou le Range Rover sport de 51%.. Les meilleurs ventes d'Audi ont toutes été orientées à la baisse en 2017 : -13,4% pour l'A3, -17,1% pour l'A1, -25% pour l'A4... BMW s'en est mieux sorti, mais a souffert du fléchissement des immatriculations de ses série 3 (-26,7%), X3 (-11,8%), et X5 (-19,3%).Sans doute une tendance est-elle en train de se dessiner. En Italie, les mêmes constructeurs ont représenté 14% du marché en 2017, contre 14,7% en 2016.. Le premium serait-il donc mature au point de stagner désormais en Europe occidentale ? Le groupe BMW a déclaré 2,46 millions de VN vendus en 2017, un résultat record pour la 7e année consécutive, tandis que Mercedes a vendu 2,29 millions d'autos, un résultat jamais vu non plus par la marque.