Un record est tombé en mars 2018 : celui du plus grand nombre d’immatriculations d’utilitaires légers neufs en un mois en France. Aucun bilan mensuel n’a en effet jamais fait mieux que les 48 223 unités du mois dernier, en hausse de 8,2 % par rapport à mars 2017 (qui était le record pour ce mois). Le précédent record ne remontait pas aux années 2007-2008 à plus de 460 000 ventes annuelles, mais à juin 2017, avec 46 362 immatriculations.

De fait et grâce aussi aux scores précédents (+ 10,3 % en janvier, + 4,2 % en février), le premier trimestre de 2018 s’est conclu par 116 767 utilitaires légers neufs, soit 6 665 de plus en un an. Au-delà de la hausse de 6,1 % par rapport à la même période en 2017, c’est le volume atteint qui impressionne : le troisième plus haut de tous les temps pour un premier trimestre, derrière les 120 087 immatriculations de 2008 et les 118 079 de 2007.



Dans cette conjoncture favorable, trois constructeurs du top 10 se sont distingués en faisant beaucoup mieux que le marché général : Citroën, Mercedes-Benz et Toyota. Par rapport au premier trimestre de 2017, la marque française a repris 2 points de pénétration (17,2 %), l’allemande, 0,6 point (4,5 %) et la japonaise, 0,3 point (1,7 point). Peugeot a perdu 0,3 point (comme Renault), mais il culminait à 17,9 % l’an dernier au premier trimestre. Cette année, avec 17,6 %, la part du Lion reste de haut niveau (16,8 % en douze mois l’an dernier). Parmi les perdants du trimestre, Volkswagen est le plus touché. Sa part est passée sous les 4 %, contre 4,5 % il y a un an et 4,8 % sur tout 2017.

Dérivés de VP

Ce segment est le seul dans le rouge au cumul de 2018 (– 3,9 %, 22 858 immatriculations), après un mois de mars pourtant bien orienté (+ 3,8 %, 9 266 unités).

En hausse

Renault Clio : n° 1 des ventes, + 2,3 % au trimestre, 8 142 unités

Citroën C3 : n° 3, + 24,3 %, 2 796 unités

Volkswagen Golf : n° 7, + 5,3 %, 417 unités

En baisse

Peugeot 208 : n° 2, – 9,6 %, 4 003 unités

Peugeot 308 : n° 5, – 7 %, 1 403 unités

Dacia Duster : n° 8, – 32 %, 315 unités

Fourgonnettes

Après deux premiers mois stables, le segment a bondi de 15,7 % en mars, grâce à 9 209 immatriculations, permettant au premier trimestre de sortir en positif : + 6,4 %, à 29 539 unités.

En hausse

Citroën Berlingo : n° 2 des ventes, + 24,8 % au trimestre, 8 006 unités

Fiat Doblo : n° 4, + 20,9 %, 1 619 unités

Ford Transit Connect : n° 5, + 21,4 %, 1 145 unités

En baisse

Renault Kangoo : n° 1, – 6,1 %, 9 303 unités

Volkswagen Caddy : n° 6, – 3,2 %, 795 unités

Mercedes Citan : n° 11, – 25,6 %, 329 unités

Fourgons compacts

Le dynamisme du segment ne se dément toujours pas : 10 512 immatriculations enregistrées en mars (+ 10,1 %) et 25 472 depuis janvier (+ 10,8 %).

En hausse

Renault Trafic : n° 1 des ventes, + 18,6 % au trimestre, 7 907 unités

Peugeot Expert : n° 2, + 12,6 %, 4 936 unités

Citroën Jumpy : n° 3, + 15 %, 4 409 unités

En baisse

Ford Transit Custom : n° 4, – 6,8 %, 2 070 unités

Volkswagen Transporter : n° 6, – 1,8 %, 1 783 unités

Opel Vivaro : n° 8, – 43 %, 677 unités.

Fourgons lourds et châssis

Après des taux à deux chiffres en janvier et février, ce segment leader a vu sa croissance retomber en mars : + 3,2 % (13 928 immatriculations). Le trimestre est bon : + 8,2 %, à 33 063 unités.

En hausse

Peugeot Boxer : n° 4 des ventes, + 23,7 % au trimestre, 3 403 unités

Citroën Jumper : n° 5, + 23,9 %, 3 350 unités

Mercedes Sprinter : n° 6, + 25,3 %, 2 601 unités

En baisse

Iveco Daily : n° 3, – 0,9 %, 3 731 unités

Ford Transit : n° 7, – 6,3 %, 1 821 unités

Opel Movano : n° 11, – 21,3 %, 400 unités

Pick-up et tout-terrain

Le segment continue d’afficher des taux de croissance à deux chiffres : + 15,2 % en mars (2 016 unités), + 16 % sur le trimestre (5 529).

En hausse

Toyota Hilux : n° 2 des ventes, + 10,9 %, 1 093 unités

Isuzu D-Max : n° 5, + 71,6 %, 386 unités

Fiat Fullback : n° 7, + 18,8 %, 310 unités

En baisse

Nissan NP300 Navara : n° 3, – 3 %, 817 unités

Mitsubishi L200 : n° 6, – 18,7 %, 339 unités

Suzuki Jimny : n° 10, – 26,6 %, 141 unités