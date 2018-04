Mazda France annonce l’élargissement de son comité de direction et la mise en place d’une nouvelle organisation afin d'accélérer son développement. Laurent Thézée intègre le comité de direction en qualité de directeur réseau et expérience client. Entré chez Mazda France en 2011 en tant que responsable du risque, il a pris en 2014 la responsabilité du développement réseau et du risque. Laurent Thézée est accompagné par Thomas Léonard, qui a été nommé directeur commercial. Ce dernier est entré chez Mazda France en 2005 en tant que responsable planification et approvisionnements avant de devenir conseiller d'affaires en 2009 et chef des ventes en 2012.Par ailleurs, David Barrière, précédemment directeur relations extérieures et communication, devient directeur de la communication et du digital. Enfin, Vincent Reboul, directeur opérationnel, est chargé de coordonner les ventes et la stratégie produit.« Les enjeux de l'expérience client et du digital sont au cœur de notre stratégie pour atteindre 1% de part de marché. Cette réorganisation va nous permettre d'être plus efficaces auprès de nos clients et prospects ainsi que d'apporter un meilleur soutien à notre réseau dans ces deux domaines clés. Parallèlement, les nominations de Laurent Thézée et Thomas Léonard au comité de direction de Mazda France vont permettre de poursuivre notre dynamique », expose Philippe Geffroy, président de Mazda France.Philippe Geffroy : présidentDavid Barrière : directeur de la communication et du digitalThomas Léonard : directeur commercialVincent Reboul : directeur OpérationnelLaurent Thézée : directeur Réseau et Expérience ClientOlivier Toulouse : directeur Financier et IT