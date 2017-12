Rachats en Suède et en Italie

Hans Peter Schützinger, le nouveau PDG de Porsche Holding Salzburg, a présenté le 13 décembre les résultats provisoires du groupe pour l’exercice 2017. Un exercice historique qui restera marqué par la vente de sa f iliale PGA Motors (261 sites en France, Belgique, Pologne et aux Pays-Bas) en milieu d’année au géant suisse Emil Frey et la création de la nouvelle entité Volkswagen Group Retail France (VGRF). Celle-ci regroupedistribuant des marques du groupe Volkswagen et emploie 1 600 salariés.Pour 2017, Porsche Holding Salzburg table sur un). Malgré la cession de PGA, le groupe autrichien devrait dépasser la barre du million de véhicules commercialisés dans le monde pour la deuxième année consécutive ( 1 025 000 véhicules précisément).« La perte d'environ 70 000 VN subie par PHS après la cession de PGA dans la deuxième moitié de l'année a pu être pratiquement compensée, d'une part par la performance accrue sur les marchés et, d'autre part, par un volume supplémentaire réalisé sur de nouveaux marchés (Suède, Malaisie). Le nombre de concessionnaires ainsi que les effectifs ont toutefois diminué en raison de cette vente », souligne le groupe.Porsche Holding Salzburg opèreEn plus de l'Europe, il est représenté en Amérique du Sud, en Chine, en Malaisie ainsi qu’à Singapour et à Brunei depuis avril 2017. Au 1er avril 2017, PHS a également repris le groupe de concessionnaires Din Bil en Suède, qui représente les marques du groupe Volkswagen, avec 37 sites et 1 900 salariés. En Italie, six concessionnaires dans la région de Florence sont venus s'ajouter au réseau. La filiale PIA Italia exploite désormais 11 sites.Au niveau mondial,(-202) et emploie 29 500 salariés (-6 100)., la filiale de Volkswagen est implantée dans 20 pays. « Nous escomptons au niveau wholesale près de 371 000 livraisons VN, soit une hausse de 13,2 % par rapport à la même période de l’an passé, et réaliserons ainsi un nouveau chiffre record dans ce secteur », informe Hans Peter Schützinger.Porsche Holding opère sur 23 marchés. Le groupe anticipe une progression des livraisons aux clients de 26 %, pour atteindre près de 329 000 VN.Enfin, les ventes de voitures d’occasion (sans PGA) devraient s’établir à 186 000 unités, soit un bond de 35 %.