« Les principaux piliers du futur de notre industrie, « Connectivité », « Autonomisation », « Mobilité partagée et servicielle », « Electrification », sont d’ores et déjà pleinement intégrés dans l’organisation de nos activités de design et avec ce nouveau centre, nous serons comme des sismographes cherchant à identifier les tendances et les nouveaux besoins nés de la rencontre entre monde analogique et monde digital », commente Gorden Wagener, directeur du Design de Daimler AG.

Mercedes-Benz annonce l’ouverture d’un centre de design avancé en France, à Sophia Antipolis, en 2018. Le bâtiment s’étendra sur 3000 m² et pourra accueillir une cinquantaine de designers couvrant toutes les spécialités : design extérieur, design intérieur, et design digital (UI pour « interface utilisateur » et UX pour « expérience utilisateur »), ce dernier périmètre prenant une importance croissante dans le cadre de l’autonomisation des véhicules et du développement des IHM.Le centre de style de Nice exploitera de nouvelles méthodes de travail basées sur la flexibilité et l’interdisciplinarité et viendra s’intégrer dans le réseau mondial du design de la marque (centres de Côme, Pékin, Sunnyvale et Carlsbad articulés autour de Sindelfingen, sans oublier les cinq centres dédiés aux Vans & Trucks).