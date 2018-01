« Mercedes-Benz a de nouveau été en 2017 la première marque premium en terme de ventes", s'est réjoui Dieter Zetsche, patron du groupe Daimler.

Premier dans de nombreux pays

La marque à l'étoile a vendu 2,29 millions de voitures l'an passé, soit 9,9% de plus qu'en 2016, grâce au succès de ses 4x4 citadins et de la nouvelle génération de sa berline Classe E.BMW, son plus grand rival passé sur la seconde marché du podium en 2016 après des années de domination dans le haut de gamme, doit publier le chiffre de ses ventes annuelles le 12 janvier 2018.La marque à l'étoile devance ses rivaux BMW, Audi (groupe Volkswagen) et Lexus (Toyota) dans des pays comme l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la France, le Brésil où les Etats-Unis.Aux Etats-Unis, ses ventes ont glissé de 0,9% sur un an, à 340.000 unités, en raison de la baisse de la demande pour les berlines. Daimler y a néanmoins vu la demande pour ses SUV exploser, comme en Chine, son plus gros marché avec 590.000 unités.En 2017, ses ventes mondiales de 4x4 urbains ont bondi de 14% à 805.000 unités. Ce segment pèse désormais plus du tiers des ventes de Mercedes.Un autre concurrent et compatriote, Volkswagen, publiera ses ventes annuelles le 17 janvier. Le groupe devrait s'être de nouveau illustré en 2017 comme le numéro un mondial de l'automobile, tous segments confondus, avec 10,7 millions de véhicules écoulés.