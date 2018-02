Un chiffre d'affaires en hausse de 8,9 %

De nouvelles implantations en Thaïlande et en Bulgarie

Le groupe MGI Coutier, dirigé par, a réalisé un chiffre d'affaires de 260,6 millions d’euros au dernier trimestre 2017, en hausse de 6,4 % en données publiées (+ 11,1 % à périmètre et taux de change constants). Au sein du groupe, quatre sites dans le monde affichent des records d'activité sur le mois de décembre.Sur l'exercice 2017, MGI Coutier dépasse, comme annoncé et avec un an d'avance par rapport à son objectif initial, le cap symbolique du milliard d'euros de chiffre d'affaires (1,02 milliard d’euros de chiffre d’affaires, à + 6,3 % (+ 8,9 % à périmètre et taux de change constants)). La direction du groupe revoit désormais ses prévisions de résultat opérationnel courant à la hausse : il devrait être égal ou légèrement supérieur, en valeur, à celui de 2016 (initialement, la direction était plus évasive et tablait sur « un résultat proche en valeur de celui de 2016 »).Pour 2018, après des implantations à Wuhan, en Chine, et à Ixtaczoquitlan, au Mexique, l'équipementier prévoit encore d’étendre son réseau industriel via un site à Rayong, en Thaïlande, et un autre à Vidin, en Bulgarie. Par ailleurs, des opérations de croissance externe ne sont pas à exclure.Rappelons que les résultats annuels consolidés de MGI Coutier seront publiés le 11 avril prochain.