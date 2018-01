Scott Clark, président de Michelin en Amérique du nord, se serait publiquement prononcé en faveur d'une évolution des critères de jugement de la qualité d'un pneu , selon plusieurs médias américains. M. Clark aurait en effet fait remarquer, à l'occasion d'une conférence de presse effectuée dans le cadre du salon de Detroit, que l'industrie du pneu travaille essentiellement pour obtenir de bons résultats en distance de freinage. Or, il ne s'agirait pas du seul critère fondamental pour Scott Clark.Le président de l'activité américaine de Michelin pense en effet que la performance des pneus sur le long terme devrait aussi être évaluée.Noter les performances des pneus à tel ou tel kilométrage et en faire un critère d'évaluation lisible sur l'étiquette,. La Commission européenne a pris position sur un sujet connexe à l'occasion d'un rapport envoyé au Parlement européen en novembre dernier.L'idée consistait à évaluer la pertinence d'une information liée au nombre de kilomètres parcourus avec un pneu. Mais selon le rapport, cela n'est pas "réalisable, car il n'existe pas de méthode d'essai qui soit fiable, exacte et reproductible pour déterminer le nombre de kilomètres que les pneumatiques peuvent parcourir. Il serait nécessaire de développer une telle méthode pour fournir ces informations aux consommateurs, mais il est reconnu que le nombre de kilomètres parcourus mesuré avec une méthode d'essai normalisée peut être très différent de celui observé dans la réalité (...) Si tel est le cas, les consommateurs risqueraient de perdre confiance en l'étiquette" est-il expliqué.User un pneu uniformément et de la même manière pour tout le monde parait d'autant plus difficile que, selon le rapport de la Commssion, "."