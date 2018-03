Michelin va donc prochainement racheter le groupe Fenner, leader sur le marché du tapis roulant pour l'industrie, notamment minière, valorisé à 1,48 milliard d’euros. « Les directions des deux entreprises sont parvenues à un accord sur les conditions d'une offre de rachat par Michelin », explique un porte-parole de Michelin par voie de communiqué. Et d’ajouter que « cette acquisition va permettre au groupe de proposer à ses clients de l'industrie minière une offre complète de pneus et de bandes transporteuses, associée à des solutions et services, tout en élargissant la couverture géographique des deux entreprises ».Au-delà d’une opération intéressante par rapport à l’essor du marché minier, Michelin confirme ainsi sa stratégie de diversification ciblée et son investissement dans les matériaux, un axe prioritaire que, président du groupe, a encore rappelé lors de la présentation des résultats financiers il y a quelques semaines. « Nous allons accélérer notre développement et notre maîtrise dans le domaine des matériaux de haute technologie », commente d’ailleurs Jean-Dominique Senard.Grâce à Fenner, Michelin pourra « se développer sur les technologies de polymères renforcés à destination notamment des marchés des biens de consommation et des équipements industriels et médicaux ».