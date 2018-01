Numéro un au Royaume-Uni

13% des véhicules électrifiés en 2017

Une vitrine technologique pour la marque

Les 10 premiers marchés de l’Outlander PHEV en Europe

1. Royaume-Uni 34 108 ventes

2. Pays-Bas 25 399 ventes

3. Norvège 13 429 ventes

4. Suède 9 957 ventes

5. Allemagne 6 743 ventes

6. France 2 580 ventes

7. Espagne 1 941 ventes

8. Suisse 1 321 ventes

9. Portugal 795 ventes

10. Belgique 725 ventes

Avec son Outlander PHEV, Mitsubishi a fait figure de pionnier sur le marché en devenir des hybrides rechargeable, aux côtés de Toyota avec sa première Prius Plug In lancée en 2012.Commercialisé à partir du 21 octobre 2013 en Europe, l’Outlander PHEV, porte-drapeau technologique de la marque aux diamants, a franchi en 2017 la barre symbolique des 100 000 ventes cumulées en Europe (hors Ukraine et Russie).C'est ce que vient d'annoncer Mitsubishi Motos dans un communiqué.Réservé à l’origine à quelques marchés spécifiques (Pays-Bas, Scandinavie, etc.), ce SUV hybride rechargeable s’est imposé sur ce segment nouveau. Après avoir franchi la barre des 50 000 ventes en novembre 2015, il est devenu, au fil de ses évolutions, le véhicule hybride rechargeable le plus vendu en Europe en 2015, 2016 et 2017.Malgré la pression accrue exercée par un nombre croissant de concurrents sur ce segment émergent, l’Outlander PHEV a réussi à tenir le rythme en 2017. Il a conservé sa place de numéro 1 au Royaume-Uni, en Norvège ou encore en Espagne.Globalement, pour la période de janvier à décembre 2017, l’Outlander PHEV a représenté à lui seul 13 % des ventes combinées de véhicules électriques/PHEV et 77 % des ventes cumulées de SUV dans le mix-modèle de Mitsubishi Motors en Europe.Résultat de l’architecture de véhicule électrique unique de l’Outlander PHEV (moteur électrique à l’avant et à l’arrière, pas de boîte de vitesses…), cette solution intégrée polyvalente est moins lourde pour plus d’efficacité énergétique et présente un fonctionnement simple (pas de boite de vitesses, commandes électroniques de conduite…).(octobre 2013 à décembre 2017)