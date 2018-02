RCI en back office pour Mitsubishi

Déjà un partenariat avec Nissan

« Pour fidéliser et gagner la confiance de nos clients à travers le monde, il est capital de proposer en Europe une gamme de véhicules attractive couplée à des solutions de financement automobile. Le développement de ces offres va jouer un rôle de plus en plus significatif dans la capacité de Mitsubishi Motors à atteindre ses objectifs de croissance. », a déclaré Koji Ikeya, directeur financier de Mitsubishi Motors, sur le lancement de ce nouveau partenariat aux Pays-Bas.

Carlos Ghosn ne perd pas de temps pour mettre en œuvre des synergies entre Mitsubishi et Renault et Nissan dans le domaine de la distribution.Ainsi, aux Pays-Bas, Mitsubishi (en l’occurrence Mitsubishi Motor Sales Nederland B.V.) et RCI (RCI Financial Services B.V) ont noué un partenariat et créé Mitsubishi Motors Financial Services (MMFS), afin de proposer des financements pour les véhicules neufs et d'occasion vendus dans le réseau Mitsubishi.MMFS a annoncé son ambition d’atteindre un taux de pénétration de 20 % sur l’ensemble des véhicules vendus aux Pays-Bas d’ici 2020.Toutes les offres de financement automobiles seront commercialisées sous la marque Mitsubishi Motors Financial Services, tandis que les services seront proposés par RCI Financial Services.Les clients de Mitsubishi Motors, tant particuliers que professionnels, pourront désormais bénéficier de crédits automobiles et de locations longues durées, ainsi que de services complémentaires (assurances automobiles ou contrats d’entretien).Il s’agit des premières synergies de services financiers automobiles entre Mitsubishi Motors et RCI Bank and Services, depuis que Mitsubishi Motors a rejoint l’Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi.Après la mise en place de services de financement automobile en partenariat avec Nissan, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Canada et en Thaïlande, MMFS poursuit ainsi son expansion en Europe aux côtés du Groupe Renault.« L’ambition de RCI Bank and Services est de faciliter l’accès à l’automobile de l’ensemble des clients des marques de l’Alliance. Nous sommes prêts à accompagner Mitsubishi Motors dans son développement commercial aux Pays-Bas. », déclare Gianluca De Ficchy, Directeur Général de RCI Bank and Services.