Malgré un rebond sur le second semestre 2017, Mitsubishi a connu un exercice compliqué en France, conclu par un volume de ventes autour des 4 500 unités. La marque nippone entend s’appuyer sur son SUV Eclipse Cross et une équipe renforcée pour doubler ses volumes en 2018. Dans le cadre de son redéploiement, Mitsubishi Motors annonce l’arrivée de quatre nouveaux collaborateurs : Rémi Abid, Patrick Deschamps, Franck Pichot et Jean-Louis Saulas.Rémi Abid a pris ses fonctions le 1er mars 2018 pour mener la transformation digitale de la marque. Diplômé d’un master 2 en management de l’ESC Dijon, Rémi Abid était depuis 2013 chef de projet dans l’équipe digitale du groupe PGA Motors.Depuis le 2 janvier 2018, Patrick Deschamps est le nouveau directeur du développement réseau. Il a pour mission. Celui-ci comprend actuellement, dont les performances sont très disparates. Patrick Deschamps a fait l’essentiel de sa carrière dans l’industrie automobile, au sein de Renault, General Motors et FCA, où il a exercé diverses fonctions dans les domaines marketing, ventes, après-vente et développement réseau.Franck Pichot est depuis le 1er mars le nouveau directeur marketing de la marque. Il a en charge la responsabilité du produit, de la communication, de l’homologation et de la logistique. Diplômé de l’ISCAM, Franck Pichot a fait toute sa carrière chez Hyundai en France depuis 1998 où il a occupé les fonctions de chef de produit, responsable marketing puis directeur marketing produits.Jean-Louis Saulas occupe depuis le 1er mars 2018 les fonctions de responsable après-vente. Sa mission est de consolider la structure après-vente de Mitsubishi Motors en mettant à profit son expérience du service et de la satisfaction client acquise durant les 20 années passées chez Hyundai. Il a notamment la mission d’organiser les supports garantie et technique, développer l’offre de formation service et commerciale et mettre en place le suivi qualité du réseau.Ces nouveaux arrivants sont rattachés directement à Patrick Gourvennec, président de Mitsubishi Motors depuis le 1er juillet 2016.