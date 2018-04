"Nous n'aurons plus seulement un événement traditionnel mais bien plusieurs manifestations en mêmes temps et ces deux nouveautés seront à la croisée des chemins, positionnées sur le flux des shows et attireront peut-être un nouveau public, plus jeune, plus rural ou plus féminin".

prendront place à l'intérieur de ce hall

"Les entrepreneurs vont pouvoir rencontrer la quasi totalité de l'écosystème automobile" selon Jean-Claude Girot.

"Nous ne fêtons pas les 120 ans du salon de Paris mais bien l'année un du Mondial de l'automobile et de sa rénovation", déclare Jean-Claude Girot, commissaire de l'événement, qui aura lieu du 4 au 14 octobre 2018, à Porte de Versailles. Pour lui, la prochaine édition permettra un retour aux sources mais avec un soupçon de renouveau en y intégrant la technologie et la mobilité. "Nous nous recentrons tout simplement sur l'ADN de l'automobile qui est l'innovation", ajoute-t-il pendant la présentation presse. Et d'après lui, le Mondial de l'auto est un bel écrin pour y organiser deux événements internes supplémentaires :sera ouvert à tous les visiteurs, du 4 au 14 octobre 2018 et s'installera au pavillon 2.2. Il aura pour phrase d'accrocheen lien avec les nouveaux usages et services qu'elle suppose.qui pour la plupart n'ont jamais participer au salon,Les stands feront donc la promotion des solutions de mobilité partagée et collaborative, des services à la mobilité (comme l'assurance, l'entretien ou la location), des nouvelles énergies ou encore des engins de micro-mobilité (vélos par exemple) mais pas que. L'association France CarTech y amènera son lot de start-up pour un projet bien défini :qui "garantira plus de libertés et d'homogénéïté". Les jeunes pousses aborderont donc les thèmes du permis de conduire, du paiement et de la carte grise en ligne, de la donnée connectée, etc. "Une arena" permettra aussi aux visiteurs de participer à des conférences et ateliers pour découvrir la mobilité du futur et comprendre la relation avec les machines (comment piloter une voiture par la pensée par exemple).(hall 7.7 du 2 au 6 octobre), les organisateurs veulent se positionner comme "un agrégateur de communautés" parce qu'il sera dédié au B2B exclusivement. L'idée principale est d'y pouvoir échanger et faire du business, évidemment. Outre la présence de salles de conférence et de réunion ainsi que des traditionnels stands, cet événement se traduira principalement par deux attractions phares qui sont un concours de start-up et un labyrinthe. Le challenge entre les jeunes entreprises, organisé par Start-up Sésame, se décomposera en huit catégories (avec 8 start-up retenues dans chaque catégorie donc 64), soit la mobilité durable, l'industrie 4.0, le bien-être à bord, la sécurité, l'électrification, les matériaux, la connectivité et le stockage et systèmes énergétiques.Et un seul champion, toutes catégories confondues, sera élu et remportera ainsi "une exploration avec un partenaire majeur de la filière automobile". Le jury, qui sélectionnera le gagnant, sera composé de fonds d'investissement tel que Robert Bosch Venture Capital.L'organisateur prévoit également de fairepar l'intermédiaire d'un guide, par thématiques et en petits groupes. "Ce labyrinthe débouchera sur un ring où plusieurs tables rondes, concours et discours d'experts seront organisés", précise le commissaire. Ce dernier ne veut pas non plus tout dévoilé. Une centaine d'exposants etpour cette première édition. Car il se pourrait bien que le Mondial de la Tech soit réitéré tous les ans avec un partenariat avec Equip Auto...Et, cerise sur le gâteau, puisque, Gary Shapiro, patron du CES (Consumer Electronic Show) de Las Vegas, viendra en personne inaugurer le Mondial de la Tech, le 3 octobre à Paris. D'ailleurs, celui-ci présentera ses projets pour cette date et dévoilera les nouveautés du CES 2019 le 10 avril 2018 à Paris.