Et d’ajouter : « au CNPA, nous reconnaissons notre fierté d’être la seule organisation professionnelle pilotant une verticale au sein de l’incubateur de la Station F ».

« Il nous revient d’accompagner les changements actuels et de ne surtout pas les nier par principe ou dogme d’un autre âge. Que certaines évolutions des règles du jeu puissent nous heurter, c’est une chose, mais nous devonsaux orientations demandées par nos clients, car il en va de la pérennité future des entreprises », nous confiait Francis Bartholomé , président du CNPA, lors d’une interview début janvier 2018 (édition pro n°4523). Et c’est dans ce but précis queen septembre 2017. Moove Lab a accueilli sept start-up pour une première session de six mois. Et c’est un franc succès pour le premier batch puisqu'au moins trois d’entre elles comme Just Bip, PayCar ou encore Cocolis,Dans la continuité, le CNPA embraye donc sur un deuxième appel à projets pour attirer les jeunes entreprises les plus prometteuses dansComme la promotion précédente parrainée par Carglass, elles bénéficieront d’un accompagnement poussé et ciblé avec des connexions avec des acteurs du monde la mobilité pour développer leur potentiel business.Les candidatures sont ouvertes et sont à déposer avant le 23 février 2018 sur le site http://moove-lab.com/appel-a-projet/.